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12:42, 9 августа 2023Спорт

Канадский хоккеист СКА объяснил желание получить российское гражданство

Канадский хоккеист Лайпсик заявил, что чувствует себя частью российской культуры

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик объяснил желание получить российское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам нападающего, он и его семья чувствуют себя комфортно в России. «Я планирую, что оставшаяся часть моей карьеры пройдет в КХЛ. Живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю, — мне все нравится», — заявил Лайпсик.

О желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно 11 июля. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что канадец написал письмо президенту России Владимиру Путину.

29-летний Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Спортсмен выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года, ранее он защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».

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    Алексей Гусев
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