Канадский хоккеист СКА объяснил желание получить российское гражданство

Канадский хоккеист Лайпсик заявил, что чувствует себя частью российской культуры

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик объяснил желание получить российское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам нападающего, он и его семья чувствуют себя комфортно в России. «Я планирую, что оставшаяся часть моей карьеры пройдет в КХЛ. Живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю, — мне все нравится», — заявил Лайпсик.

О желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно 11 июля. Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что канадец написал письмо президенту России Владимиру Путину.

29-летний Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан на два сезона. Спортсмен выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года, ранее он защищал цвета ЦСКА и магнитогорского «Металлурга».