Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»
Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
По словам функционера, во внимание было принято то, что пострадавший от Барриоса хавбек «Динамо» Денис Макаров готовится принять участие в следующей игре. «КДК решил не применять дополнительные дисквалификации, кроме автоматической», — отметил Григорьянц.
Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Барриос пропустит только встречу четвертого тура с «Факелом».
Барриос получил красную карточку за фол на Макарове в матче третьего тура РПЛ с «Динамо» 6 августа. Встреча закончилась победой москвичей со счетом 3:2.