Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

Лидер «Зенита» Вильмар Барриос избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

По словам функционера, во внимание было принято то, что пострадавший от Барриоса хавбек «Динамо» Денис Макаров готовится принять участие в следующей игре. «КДК решил не применять дополнительные дисквалификации, кроме автоматической», — отметил Григорьянц.

Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Барриос пропустит только встречу четвертого тура с «Факелом».

Барриос получил красную карточку за фол на Макарове в матче третьего тура РПЛ с «Динамо» 6 августа. Встреча закончилась победой москвичей со счетом 3:2.

