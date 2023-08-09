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15:26, 9 августа 2023Спорт

Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

Лидер «Зенита» Вильмар Барриос избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч чемпионата России. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

По словам функционера, во внимание было принято то, что пострадавший от Барриоса хавбек «Динамо» Денис Макаров готовится принять участие в следующей игре. «КДК решил не применять дополнительные дисквалификации, кроме автоматической», — отметил Григорьянц.

Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Барриос пропустит только встречу четвертого тура с «Факелом».

Барриос получил красную карточку за фол на Макарове в матче третьего тура РПЛ с «Динамо» 6 августа. Встреча закончилась победой москвичей со счетом 3:2.

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    Алексей Гусев
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