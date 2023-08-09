В Москве появится новый ледовый дворец

Собянин объявил о скором открытии ледового дворца в Ясенево

На юго-западе Москвы скоро появится новый ледовый дворец. О ходе строительства рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В сентябре закончим строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево — на пять месяцев раньше запланированного срока. Здесь был старый недострой, на месте которого спустя два года построили уникальный дворец — важный объект для всей страны», — заявил градоначальник.

В комплексе площадью около 21 тысячи квадратных метров будут проходить тренировки профессиональных спортсменов и соревнования по фигурному катанию и хоккею, в остальное время площадка будет открыта для всех желающих.

В ледовом дворце разместят соревновательную ледовую арену с трибунами на 500 мест и ледовую арену для тренировок — при необходимости оба пространства можно будет трансформировать в поля для хоккея. Там также появятся десять хореографических залов, зал акробатики, два тренажерных зала, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда и реабилитационный блок с зоной для водных процедур.

Ранее Собянин сообщил, что в московском районе Перово завершилась реконструкция исторического спортивного стадиона «Авангард». В масштабном спорткомплексе разместили спортивные площадки, фитнес-зоны, скейт-парк, павильоны для занятий гимнастикой и другие пространства.