Найденный в Белом доме кокаин оставил знакомый с семьей Байдена человек

NYP: найденный в Белом доме кокаин оставил человек из окружения семьи Байдена

Обнаруженный в Белом доме пакет с кокаином в июле этого года принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена. Сам политик при этом знает, чей это был наркотик, пишет газета New York Post.

«Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из "окружения семьи Байдена"», — указали журналисты.

По данным информированных источников, несмотря на публичные заявления американской Секретной службы о невозможности установить личность человека, оставившего кокаин в Белом доме, в действительности власти смогли собрать достаточно улик, чтобы уточнить его имя.

4 июля издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил о начале расследования данного инцидента. Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что вещество предназначалось для действующего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.

При этом 14 июля член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американские спецслужбы в рамках расследования по факту обнаружения кокаина в Белом доме сократили список подозреваемых до нескольких сотен, однако так и не нашли виновного.