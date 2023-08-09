В ЕС увидели эффект от санкций против Нигера в нехватке медикаментов и еды

Посланник ЕС дель Ре порадовалась эффекту от санкций против Нигера

Эффектом от санкций против Нигера стала нехватка медикаментов и еды в стране. Об этом заявила спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре, пишет РИА Новости.

«Санкции начинают оказывать эффект: не хватает лекарства, еды, электричество пропадает — даже больше, чем раньше. Если мы хотим, чтобы хунта ослабла, мы должны продолжать санкции», — заявила она.

Спецпосланник ЕС также поддержала действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по оказанию давления на мятежников, которые захватили власть в Нигере. Военное вмешательство дель Ре назвала крайней мерой, «до которой дойти не должно».

Ранее стало известно, что военное руководство Нигера, которое захватило власть, готовится к военному вторжению. Перед этим представители ЭКОВАС еще 4 августа признали, что готовят интервенцию в Нигер.