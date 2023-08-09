Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:47, 9 августа 2023Мир

В ЕС увидели эффект от санкций против Нигера в нехватке медикаментов и еды

Посланник ЕС дель Ре порадовалась эффекту от санкций против Нигера

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Эффектом от санкций против Нигера стала нехватка медикаментов и еды в стране. Об этом заявила спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре, пишет РИА Новости.

«Санкции начинают оказывать эффект: не хватает лекарства, еды, электричество пропадает — даже больше, чем раньше. Если мы хотим, чтобы хунта ослабла, мы должны продолжать санкции», — заявила она.

Спецпосланник ЕС также поддержала действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по оказанию давления на мятежников, которые захватили власть в Нигере. Военное вмешательство дель Ре назвала крайней мерой, «до которой дойти не должно».

Ранее стало известно, что военное руководство Нигера, которое захватило власть, готовится к военному вторжению. Перед этим представители ЭКОВАС еще 4 августа признали, что готовят интервенцию в Нигер.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Следователи опровергли версию об атаке беспилотника в Сергиевом Посаде

    Названы города с сильнее всего подорожавшим жильем

    Российская армия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в Приютном

    Лидер «Зенита» избежал дисквалификации на матч со «Спартаком»

    Российский блогер пожаловался на «конские цены» на любимом курорте богачей

    Съемки второй части «Каратэ-пацан» запланировали на осень

    Минобороны рассказало о развитии наступления на одном из направлений в зоне СВО

    В Европе назвали срок первого пуска ракеты Ariane 6

    Минобороны заявило об отражении пяти атак ВСУ в ДНР

    Россиянкам назвали способы выглядеть идеально на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости