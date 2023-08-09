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13:35, 9 августа 2023Россия

Бывший командир Суровикина описал реакцию военных на его исчезновение

Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Исчезновение в конце июня Сергея Суровикина вызвало недоумение, личный состав армии, солдаты ждут, когда он вернется и снова будет командовать войсками. Так реакцию военных на пропажу генерала армии описал его бывший командир генерал-полковник Валерий Марченков. Его слова приводит URA.RU.

Он рассказал, что Суровикин пользовался большим авторитетом в российской армии. Это связано с его бывшими заслугами и личными качествами. «Он всю жизнь служит в армии, и его биография состоит из событий, которыми он подтверждал и верность стране, и заботу о солдатах», — отметил Марченков.

24 июня было опубликовано видеообращение Сергея Суровикина к идущим на Москву бойцам ЧВК с призывом остановиться. После этого генерал больше не появлялся в публичном пространстве. Сейчас его местоположение неизвестно.

В конце июня ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин находится в «Лефортово» или других столичных СИЗО. Задержание генерала также не подтвердилось.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос местонахождении Суровикина заявил, что тот находится на отдыхе и «пока недоступен». Других подробностей депутат не раскрыл.

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    Евгения Куликова
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