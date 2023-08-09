Пострадавший при ЧП в Сергиевом Посаде мужчина заявил о двух взрывах

Пострадавший при ЧП в Сергиевом Посаде мужчина заявил, что взрыва было два

Во время ЧП в подмосковном Сергиевом Посаде прозвучало два взрыва. Об этом заявил мужчина, который пострадал при происшествии, пишет «Московский комсомолец».

«Взрыва было два. Сначала один, потом второй. Конечно, очень страшно было, особенно когда куски железа полетели. Я попытался спрятаться, но меня все-таки немного задело», — рассказал он.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.

По последним данным, при происшествии пострадали 56 человек. В результате оказались повреждены более сотни квартир. После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом. Под завалами могут находиться до пяти человек.