Арендатору склада в Сергиевом Посаде до взрыва было объявлено предостережение

РИА Новости: в марте 2023 года предприятию «Пиро-Росс» объявляли предостережение

Арендатору склада на территории завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, предприятию «Пиро-Росс», в марте 2023 года в ходе проверки Ростехнадзора объявляли предостережение. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документы о мероприятии, проведенном Центральным управлением Ростехнадзора.

«Вид профилактического мероприятия: Объявление предостережения… Предостережение объявлено», — гласит содержание документа Ростехнадзора по «Пиро-Россу» от 1 марта текущего года, составленного по результатам профилактической проверки. Основанием для ее проведения специалисты назвали «наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований».

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. В результате него оказался разрушен склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев опроверг информацию о том, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории склада с пиротехникой, который арендует компания.

Точные причины взрыва выясняются. В Минздраве сообщили, что в результате взрыва на предприятии пострадали 43 человека, при этом 19 человек госпитализированы.

