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11:20, 9 августа 2023Спорт

На Украине призвали отменить обязательные рукопожатия на турнирах с россиянами

В Верховной Раде призвали к отмене рукопожатий на турнирах с россиянами
Ольга Харлан

Ольга Харлан. Фото: Claudia Greco / Reuters

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины в своем Telegram-канале выступил с призывом к международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где вместе с представителями страны выступают российские и белорусские спортсмены.

В обращении подчеркивается, что призыв связан с инцидентом с украинской саблисткой Ольгой Харлан, который произошел на чемпионате мира в Италии. Там также выражается поддержка поступку спортсменки.

27 июля Харлан и россиянка Анна Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки от ЧМ, дав ей возможность принять участие в командном турнире.

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    Алексей Гусев
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