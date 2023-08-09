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20:53, 9 августа 2023Россия

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 60

Глава Сергиева Посада: после взрыва на заводе пострадали 60 человек, 8 пропали

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

После взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 60 человек. Об увеличении числа пострадавших сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

«На данный момент 60 пострадавших, пока 8 человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов», — написал Акулов.

Он добавил, что в результате взрыва оказались разрушены объекты инфраструктуры, специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.

После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом. Как рассказал пострадавший при ЧП, на заводе он слышал два взрыва. Другой очевидец и пострадавший рассказал, что его взрывной волной выбросило из авто.

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    Анастасия Шейкина
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