Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:11, 9 августа 2023Россия

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде выбросил мужчину из автомобиля

Пострадавший заявил, что взрывом в Сергиевом Посаде его выбросило из авто

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Взрыв, который произошел на заводе в Сергиевом Посаде, выбросил мужчину из автомобиля. Об этом рассказал сам пострадавший, его слова приводит РЕН ТВ.

«Взрыв мощнейший был. Там ворота такой ширины, даже их вырвало», — рассказал россиянин, которого взрывной волной выкинуло из машины.

Мужчину госпитализировали — у него диагностировали контузию и перелом шейки бедра. Более подробных данных о его состоянии нет.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.

По последним данным, пострадали более 55 человек, еще одного раненого не удалось спасти. В результате оказались повреждены более сотни квартир. После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом.

Под завалами могут находиться до пяти человек, без вести пропавшими числятся шесть. Как рассказал пострадавший при ЧП, на заводе он слышал два взрыва.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

    Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде выбросил мужчину из автомобиля

    Массовая драка на детской площадке в Подмосковье попала на видео

    Германия раскрыла данные о новой военной помощи Украине

    В облаке Ориона обнаружена система из четырех протозвезд

    Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

    Суд отказался заочно арестовывать российского врача по делу о торговле людьми

    Самый дорогой авиабилет из России на Мальдивы в Новый год обойдется по цене авто

    Партия свергнутого президента Нигера призвала к мобилизации для его освобождения

    Популярной у россиян стране предрекли подорожание аренды жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости