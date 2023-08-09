Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде выбросил мужчину из автомобиля

Пострадавший заявил, что взрывом в Сергиевом Посаде его выбросило из авто

Взрыв, который произошел на заводе в Сергиевом Посаде, выбросил мужчину из автомобиля. Об этом рассказал сам пострадавший, его слова приводит РЕН ТВ.

«Взрыв мощнейший был. Там ворота такой ширины, даже их вырвало», — рассказал россиянин, которого взрывной волной выкинуло из машины.

Мужчину госпитализировали — у него диагностировали контузию и перелом шейки бедра. Более подробных данных о его состоянии нет.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.

По последним данным, пострадали более 55 человек, еще одного раненого не удалось спасти. В результате оказались повреждены более сотни квартир. После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом.

Под завалами могут находиться до пяти человек, без вести пропавшими числятся шесть. Как рассказал пострадавший при ЧП, на заводе он слышал два взрыва.