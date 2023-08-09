Названо число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Mash: после взрыва в Сергиевом Посаде без вести пропали шесть человек

После взрыва на заводе в Подмосковном Сергиевом Посаде без вести пропали шесть человек. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, одним из пропавших без вести оказался водитель директора компании «Пиро-Росс», которая арендовала ангар, где произошел взрыв, под склад пиротехники. Жена россиянина находится на месте ЧП с утра и пытается выяснить какую-либо информацию о супруге.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. Пострадавший при ЧП россиянин сообщил, что слышал два взрыва.

По последним данным, при происшествии пострадали 56 человек. В результате оказались повреждены более сотни квартир. После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом. Под завалами могут находиться до пяти человек.