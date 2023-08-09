Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 9 августа 2023Россия

Названо число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Mash: после взрыва в Сергиевом Посаде без вести пропали шесть человек

Кадр: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

После взрыва на заводе в Подмосковном Сергиевом Посаде без вести пропали шесть человек. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, одним из пропавших без вести оказался водитель директора компании «Пиро-Росс», которая арендовала ангар, где произошел взрыв, под склад пиротехники. Жена россиянина находится на месте ЧП с утра и пытается выяснить какую-либо информацию о супруге.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. Пострадавший при ЧП россиянин сообщил, что слышал два взрыва.

По последним данным, при происшествии пострадали 56 человек. В результате оказались повреждены более сотни квартир. После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом. Под завалами могут находиться до пяти человек.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Ошибка рабочих, диверсия и странный гул. Что известно о версиях взрыва в Сергиевом Посаде?

    Российская компания задумала уйти из России

    Российский полковник рассказал о попытках ВСУ применить «херсонскую тактику»

    Названо число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

    В российском городе остановку поставили задом наперед

    Внедрение новой разметки на российских дорогах сочли неэффективной мерой

    Медики подтвердили гибель пострадавшей при взрыве в Сергиеве Посаде женщины

    Ссора полицейского и российского депутата в караоке закончилась стрельбой

    Тарасова оценила инициативу Украины об отмене рукопожатий с россиянами

    Американский полковник предрек польско-латвийскую оккупацию Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости