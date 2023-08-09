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11:45, 9 августа 2023Россия

Появились кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде

Работник завода снял видео с места взрыва в Сергиевом Посаде
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Работник Загорского оптико-механическом завода, расположенного в подмосковном Сергиевом Посаде, снял на видео место взрыва. Кадры разместил Telegram-канал Shot.

На записи видно множество людей, собравшихся на улице.

«Нас на сварке откинуло», — отметил автор видео, показывая в кадре поврежденные здания. На фоне слышны звуки сработавших систем сигнализации припаркованных поблизости автомобилей.

К настоящему моменту число пострадавших из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде достигло 25 человек.

О мощном взрыве под Москвой стало известно ранее 9 августа. Тогда же Telegram-канал «112» указывал, что по зданию в Сергиевом Посаде мог ударить беспилотник. Позже появились данные о том, что инцидент произошел на складе с пиротехникой, который располагается на территории оптико-механического завода.

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла. На снятом очевидцами ролике видно поднимающееся в небо над городом облако дыма в форме гриба.

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    Варвара Кошечкина
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