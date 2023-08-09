Качество воздуха в районе взрыва в Сергиевом Посаде оценят

Роспотребнадзор отберет пробы воздуха в районе взрыва в Сергиевом Посаде

Эксперты из Роспотребнадзора отберут пробы воздуха в районе взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ведомства по Московской области.

Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии уже направились к месту происшествия для оценки качества атмосферного воздуха после чрезвычайного происшествия. Они проверят воздух на границе жилой застройки на наличие загрязняющих веществ.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. В результате происшествия был разрушен склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров. В находящихся неподалеку от склада жилых зданиях и офисах взрывной волной выбило стекла в окнах и снесло межкомнатные перегородки.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва стал человеческий фактор. В экстренных службах заявили, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в инциденте пострадал 31 человек.