В Госдуме предложили признать ведение блога экономической деятельностью

«Известия»: в России могут признать ведение блога экономической деятельностью

В России ведение блога планируют признать экономической деятельностью. Об этом свидетельствуют ответы Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой, которая выступила с такой инициативой, с соответствующими документами ознакомились «Известия».

Подобная мера позволит избежать повторения скандалов с известными блогерами, в отношении которых Следственным комитетом ранее были возбуждены уголовные дела о неуплате налогов. Росстандарт и Минцифры готовы разработать проект необходимых изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД).

«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2», — сказано в документе.

Данный вопрос эксперты Росстандарта готовы также обсудить с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.

По словам Яны Лантратовой, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, но эта деятельность должна находиться в правовом поле. По мнению других экспертов, нововведения позволят узаконить деятельность инфлюенсеров в стране. Также у блогеров появятся обязанности и более серьезный контроль за уплатой налогов.

Проверки в отношении российских блогеров начались весной 2023 года после того, как двух известных блогерш Валерию Чекалину (Лерчек) и Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов. Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей, Блиновскую — на 918 миллионов рублей.

23 июля издание Mash сообщило, что налоговая намерена провести масштабную серию проверок в отношении блогеров с подозрительной информацией в счетах. Утверждалось, что в список подозреваемых в неуплате налогов вошли Ольга Бузова, Ксения Бородина, Виктория Боня, Ида Галич и другие.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что блогеры должны извлечь урок из примеров коллег, ставших фигурантами уголовных дел.