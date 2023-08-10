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11:56, 10 августа 2023Спорт

Американский боксер объяснил смену имени в честь Путина

Сменивший имя в честь Путина боксер Джонсон заявил, что проникся его энергетикой

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Американский боксер Кевин Джонсон объяснил, почему сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что проникся энергетикой политика. «Я очень доволен! Не просто так ведь я приехал сюда», — подчеркнул он.

Джонсон рассказал, что сменил имя в честь Путина 9 августа. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту.

22 июля Джонсон рассказал о мечте жить в России. По его словам, он много лет приезжал в страну, объездил много городов и сел. Боксер подчеркнул, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США.

43-летний Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед. Спортсмен участвовал в турнире «Бокс на Волге».

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    Анастасия Борисова
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