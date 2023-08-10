Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мари Боузкова
Сегодня
20:30 (Мск)
Дарья Касаткина
Монреаль
Лоренцо Музетти
Сегодня
21:00 (Мск)
Даниил Медведев
Торонто
Жальгирис
Сегодня
19:00 (Мск)
Хеккен
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
Фонбет Кубок России|Группа C
Будё-Глимт
Сегодня
19:00 (Мск)
Пюник
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Сегодня
20:00 (Мск)
БАТЭ
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
17:00, 10 августа 2023Спорт

Костя Цзю предостерег Федора Емельяненко от поединка с Майком Тайсоном

Костя Цзю заявил, что Федору Емельяненко не разрешат провести бой с Тайсоном

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предостерег бывшего бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко от поединка с американцем Майком Тайсоном. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что Емельяненко не разрешат организовать поединок, так как существуют международные правила по проведению таких боев. «Кто-то должен взять на себя ответственность за организацию этого поединка, а кто это сделает?» — задался вопросом он.

10 августа Федор Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. Он отметил, что хотел бы провести поединок с Тайсоном.

В активе Емельяненко 40 побед при семи поражениях, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Он завершил карьеру 5 февраля, проиграв Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде.

Тайсон завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

    В ДНР назвали самые горячие направления фронта

    На популярном курорте Европы мужчины побили туристку за место на шезлонге

    Европейской стране предрекли экологическую катастрофу

    Популярный комик рассказал о слезах из-за приглашения на шоу Харламова

    Скандальная звезда «Золушки» лишится дома из-за забастовки актеров

    Рианна родила дочь

    Стало известно о намерении Мбаппе остаться в ПСЖ

    Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай

    Стилист перечислил модные варианты окрашивания волос для женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости