Пожар в автосервисе в Домодедово локализовали

ГУ МЧС: пожар в автосервисе в Домодедово локализовали на 1,2 тыс. кв. метров

Пожар в автосервисе в Домодедово локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Московской области.

Возгорание было локализовано в 4:18 по московскому времени

Ранее сообщалось, что пожар на площади 1 тысячи квадратных метров произошел в автосервисе, расположенном по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1.

9 августа загорелся вещевой склад на территории воинской части Георгиевска Ставропольского края. Глава региона уточнил, что пожар вспыхнул в хозяйственной постройке во второй половине дня, он ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал.