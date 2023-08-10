На Марсе обнаружили древнюю смену сезонов

Марсоход Curiosity обнаружил свидетельства смены засушливых и влажных сезонов

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе древние грязевые трещины, указывающие на существование в прошлом циклов смены влажных и засушливых условий. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Характерный шестиугольный рисунок этих грязевых трещин образуется, когда влажно-сухие условия повторяются — возможно, из-за смены сезонов. Трещины были обнаружены в 2021 году после бурения образца скальной породы, найденной в переходной зоне между богатым глинистым слоем и слоем выше, обогащенным сульфатами. В то время как глинистые минералы обычно образуются в воде, сульфаты имеют тенденцию образовываться по мере высыхания.

Минеральный состав слоев отражает разные эпохи в истории кратера Гейла. Переходная зона между ними представляет собой свидетельство смены условий, когда стали преобладать длительные засушливые периоды, а озера и реки, которые когда-то располагались в кратере, начали отступать.

По мере того как грязь высыхает, она сжимается, образуя Т-образные трещины. Повторяющееся воздействие воды размягчает их, делая Y-образными, формируя шестиугольный узор. Влажно-сухие условия сохранялись в течение длительных периодов времени. Соленая корка сульфатов вдоль краев трещин сделала грязевые трещины устойчивыми к эрозии, сохранив их на миллиарды лет.