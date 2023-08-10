Россиянок заставили извиняться на камеру за танцы под Верку Сердючку

В СПЧ рассказали, что россиянок заставили извиняться за танцы под Верку Сердючку

В Крыму трех россиянок заставили извиняться за танцы под Верку Сердючку (сценический псевдоним украинского артиста Андрея Данилко). Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова.

Правозащитница опубликовала видео, на кадрах которого две девушки пляшут под песню «Гуляночка» Данилко, а третья подбадривает их из-за диджейского пульта.

Запись запечатлела тот момент песни, на котором исполнитель поет «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так», а танцующие — как и люди за кадром — радостно кричат. Ролик заканчивается тем, что девушки объявляют, что просят прощения у всех россиян за «необдуманный проступок», совершенный ими в городе Алушта.

После этого они исполняют песню «Владимир Путин — молодец». Было ли это добровольным исполнением, или россиянок принудили к этому, не уточняется.

Опубликованное видео Ахмедова сопроводила подписью, в которой сообщила, что перед ней не нужно извиняться, так как ее не оскорбляют танцы под Верку Сердючку.

Мне хочется, чтобы ретивые любители извинений понимали: только что они потеряли любовь трех молодых гражданок к стране. Невозможно любить по принуждению Марина Ахмедова член СПЧ

Отдельно правозащитница отметила, что увидела на этих кадрах признаки насилия над человеком.

«Нет на всех этих видео никаких извинений. Есть насилие над человеком, ломание его через колено», — написала она.

Практика извинений на камеру существует в России с середины 2010-х годов. Так, жители Чечни ранее регулярно записывали видеообращения, в которых объявляли, что были не правы, и просили прощения у чеченского народа и главы республики Рамзана Кадырова. Как заявлял сам Кадыров, такой метод позволяет показать, что человек был не прав и клевещет. Аналогичная практика применялась и в других регионах России, а также за рубежом — белорусскими силовиками.