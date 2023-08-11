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17:49, 11 августа 2023Спорт

Изменивший имя в честь Путина боксер назвал различие между США и Россией

Изменивший имя в честь Путина боксер Джонсон заявил, что в США люди говорят чушь

Кадр: «РЕН ТВ»

Американский боксер Кевин Джонсон, сменивший имя в честь президента России Владимира Путина, назвал различие между США и Россией. Его слова приводит Metaratings.

«В США люди говорят чушь и врут, в России все наоборот. В Америке нельзя положиться на то, что говорят люди», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что в США можно положиться только на поступки соотечественников.

Джонсон рассказал, что сменил имя в честь Путина 9 августа. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту.

22 июля Джонсон рассказал о мечте жить в России. По его словам, он много лет приезжал в страну, объездил много городов и сел. Боксер подчеркнул, что в России более качественная еда без добавления ГМО, в отличие от США.

43-летний Джонсон провел 58 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед. Спортсмен участвовал в турнире «Бокс на Волге».

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    Анастасия Борисова
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