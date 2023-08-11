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11:56, 11 августа 2023Спорт

Иван Емельяненко сделал прогноз на бой брата с Тайсоном

Иван Емельяненко заявил, что не сомневается в победе брата Федора над Тайсоном

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко, младший брат Федора Емельяненко, сделал прогноз на возможный бой бывшего спортсмена с американским боксером Майком Тайсоном. Об этом сообщается в Telegram телеканала UDAR.

По его словам, брат давно хотел попробовать себя в боксе. «Карьера в ММА и травмы мешали ему. На данных этапах карьеры спортсменов я точно уверен в победе брата, все видят по соцсетям, что он в отличной форме», — заявил Емельяненко.

10 августа бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю предостерег Федора Емельяненко от боя с Тайсоном. «Кто-то должен взять на себя ответственность за организацию этого поединка, а кто это сделает?» — задался вопросом он.

Ранее в тот же день Федор Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. Он отметил, что хотел бы провести поединок с Тайсоном.

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    Алексей Гусев
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