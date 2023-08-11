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15:12, 11 августа 2023Спорт

Рой Джонс бросил вызов Федору Емельяненко

Боксер Рой Джонс бросил вызов бойцу ММА Федору Емельяненко

Фото: Joe Scarnici / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший бросил вызов российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Федору Емельяненко. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спортсмену не нужно боксировать против Майка Тайсона. «Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно», — заявил Джонс.

54-летний Джонс провел последний бой на профессиональном уровне в 2018 году. Всего на его счету 66 побед при девяти поражениях в профессиональной карьере. В 2015 году он получил российское гражданство.

10 августа Федор Емельяненко рассказал о желании принять участие в боксерском поединке. Он отметил, что хотел бы провести поединок с Тайсоном. Спортсмен завершил карьеру в феврале этого года.

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    Алексей Гусев
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