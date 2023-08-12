Посольство РФ в США высказалось о ситуации с блокировкой YouTube-канала Риттера

Cотрудники посольства России в Вашингтоне прокомментировали блокировку YouTube-канала бывшего разведчика армии США Скотта Риттера, который регулярно критикует американскую политику на Ближнем Востоке и действия США в отношении Киева. По словам дипломатов, Соединенные Штаты «затыкают рот» всем, кто осмеливается выступать против их официальной линии. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале дипведомства.

«Где же столь распиаренная свобода выражения мнений по-американски? Местные блюстители демценностей горазды поучать другие страны, критикуя за подавление инакомыслия и нарушение прав журналистов. Однако затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона», — говорится в заявлении сотрудников посольства.

В сообщении отмечается, что на фоне стройного русофобского хора в США Риттер является одним из немногих, кто пытается дать альтернативную точку зрения по международной проблематике, и в своем YouTube-канале он старался предоставить аудитории объективный взгляд на Россию и спецоперацию.

«Не боится отклониться от вашингтонских методичек и пойти наперекор здешней пропаганде. Зачистка информполя от неугодных — очередное проявление двойных стандартов, культивируемых Соединенными Штатами», — заявили в диппредставительстве.

11 августа стало известно, что YouTube удалил канал Скотта Риттера. При попытке зайти на канал пользователи видят сообщение об ошибке.

Риттер неоднократно высказывался о спецоперации России на Украине. В частности, ранее в августе он предрек, что Зеленского сместят с поста из-за неудач на фронте. Он также утверждал, что Запад убеждал президента Украины прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина и начать мирные переговоры. Кроме того, он сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в ходе контрнаступления.

