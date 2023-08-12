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00:04, 12 августа 2023Спорт

Глава UFC назвал способный превзойти бой Маска и Цукерберга поединок

Глава UFC Уайт заявил, что бой Маска и Цукерберга принесет миллиард долларов
СюжетЧемпионат мира по боксу

Фото: Aaron Meullion / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в подкасте бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона назвал способный превзойти бой владельца Twitter Илона Маска и главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга поединок.

«Это огромный поединок: нам придется заставить бывшего президента США Дональда Трампа подраться с нынешним главой государства Джо Байденом, чтобы превзойти его», — заявил Уайт. По его мнению, поединок принесет один миллиард долларов.

4 августа бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою против Цукерберга. Причиной стало то, что спортсмен завершил тренерскую карьеру.

В июне Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta в одном из своих постов, и Цукерберг ответил, что принимает вызов. Они начали официальные переговоры о проведении поединка и нашли организатора в лице Уайта.

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    Анастасия Борисова
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