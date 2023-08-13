«Локомотив» отреагировал на оскорбления Дзюбы в адрес журналиста после матча

В «Локомотиве» заявил, что Дзюбу не накажут за оскорбления в адрес журналиста

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на то, что нападающий команды Артем Дзюба оскорбил журналиста после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Его слова приводит Sport24.

Нагорных подчеркнул, что футболист не был заявлен на матч и не должен был общаться со СМИ. «Журналистам надо вести себя корректно, если человек, который шел с семьей, не хочет общаться. Не было угрозы физической расправы», — заявил он. Представитель «железнодорожников» добавил, что Дзюба не будет наказан за инцидент.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не играл из-за травмы. После матча корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист пообещал «засунуть телефон в одно место».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

