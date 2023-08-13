Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
2:1
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|1-й тур
Локомотив М
1:1
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Оренбург
0:2
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
3:0
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|4-й тур
Бавария
0:3
Завершен
РБ Лейпциг
Суперкубок Германии 2023|Финал
ПСЖ
0:0
Завершен
Лорьян
Франция - Лига 1|1-й тур
Атлетик Б
0:2
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|1-й тур
00:15, 13 августа 2023Спорт

«Локомотив» отреагировал на оскорбления Дзюбы в адрес журналиста после матча

В «Локомотиве» заявил, что Дзюбу не накажут за оскорбления в адрес журналиста

Фото: Алексадр Кулебкин / Globallookpress.com

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на то, что нападающий команды Артем Дзюба оскорбил журналиста после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Его слова приводит Sport24.

Нагорных подчеркнул, что футболист не был заявлен на матч и не должен был общаться со СМИ. «Журналистам надо вести себя корректно, если человек, который шел с семьей, не хочет общаться. Не было угрозы физической расправы», — заявил он. Представитель «железнодорожников» добавил, что Дзюба не будет наказан за инцидент.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не играл из-за травмы. После матча корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист пообещал «засунуть телефон в одно место».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Трюк с зонтиком, погоня по-техасски и брошь короля Франции: самые громкие ограбления в истории СССР и России

    Пожар на сухогрузе в Архангельске ликвидировали

    В Госдуме предложили отменить ограничение на использование средств маткапитала

    Умерла дочь советского ученого Сергея Королева

    «Локомотив» отреагировал на оскорбления Дзюбы в адрес журналиста после матча

    В российском городе теплоход протаранил набережную

    Безбилетный пассажир метро в рюкзаке москвича умилил пользователей сети

    Экономист заявил об адаптации российской экономики к невзгодам

    Жители Белгородской области сообщили о звуках взрывов и автоматных очередях

    Власти Ирака пообещали разблокировать Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости