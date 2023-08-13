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17:43, 13 августа 2023Спорт

В Минспорта высказались о смене гражданства российскими атлетами

Замминистра спорта Морозов назвал потерей смену гражданства российскими атлетами

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель министра спорта Алексей Морозов прокомментировал смену гражданства отечественными атлетами. Его слова приводит ТАСС.

Морозов назвал потерей переход атлетов в другие команды. «Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена», — заявил он.

Замглавы Минспорта рассказал, что ведомство находится на связи с федерациями по этому вопросу. «Мы стараемся общаться со спортсменами, убеждать их в том, что они должны выступать за свою родину», — высказался он.

Ранее стало известно количество россиян, сменивших спортивное гражданство с 2022 года. По информации ТАСС, таких атлетов было 67.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, предлагается отстранить от стартов.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. Решение об их участии в Играх-2024 на данный момент не принято.

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