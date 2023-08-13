В Минспорта высказались о смене гражданства российскими атлетами

Замминистра спорта Морозов назвал потерей смену гражданства российскими атлетами

Заместитель министра спорта Алексей Морозов прокомментировал смену гражданства отечественными атлетами. Его слова приводит ТАСС.

Морозов назвал потерей переход атлетов в другие команды. «Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена», — заявил он.

Замглавы Минспорта рассказал, что ведомство находится на связи с федерациями по этому вопросу. «Мы стараемся общаться со спортсменами, убеждать их в том, что они должны выступать за свою родину», — высказался он.

Ранее стало известно количество россиян, сменивших спортивное гражданство с 2022 года. По информации ТАСС, таких атлетов было 67.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности двух стран, предлагается отстранить от стартов.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. Решение об их участии в Играх-2024 на данный момент не принято.

