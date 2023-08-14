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07:15, 15 августа 2023Спорт

Щербакова ответила на вопрос о возвращении к соревнованиям

Чемпионка ОИ Щербакова назвала самым трудным вопрос о выступлении в новом сезоне

Кадр: TeamShcherbakova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос о возвращении к соревнованиям. Ее слова приводятся в Telegram-канале TeamShcherbakova.

Щербакова назвала самым трудным вопрос о выступлении в новом сезоне и заявила, что не знает, произойдет ли это. «У меня столько активностей, я очень много катаюсь в шоу. Сложно все совмещать, но у меня до сих пор нет четкого ответа по карьере — да или нет», — поделилась она, добавив, что ей по-прежнему нравится тренироваться.

11 июля стало известно, что Щербакова заболела мононуклеозом. 19-летней фигуристке пришлось покинуть предсезонный сбор группы Этери Тутберидзе. 5 августа спортсменка сообщила, что вернулась к тренировкам.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы. Сезон-2022/2023 она пропустила из-за восстановления после операции на колене.

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    Дарья Коршунова
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