Уничтожение батареи С-300 ВСУ российскими военными попало на видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения батареи С-300 ВСУ
Уничтожение батареи С-300 Вооруженных сил Украины российскими военными попало на видео. Кадры опубликовало Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.
На снятых дроном кадрах видно, что батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) развернута близ защищающей поля лесополосы. Кучность расположения военной техники позволила российским поразить сразу несколько военных машин за один раз.
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После попадания снаряда в скопление техники дрон зафиксировал вторичные детонации — взорвались снаряды к ЗРК.
О поражении батарее С-300 стало известно ранее сегодня, 14 августа. Кроме того, Минобороны впервые сообщило об уничтожении в зоне спецоперации испанского миномета Alacran.