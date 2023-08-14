Диетолог назвала противопоказанную мужчинам добавку к чаю

Диетолог Мансурова посоветовала пить чай с мятой для успокоения нервов

Популярные добавки к чаю, например, молоко, мята или лимон, могут как улучшить самочувствие, так и ухудшить его, уверена диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Их полезность она оценила в беседе с изданием aif.ru.

Одной из самых распространенных добавок к чаю Мансурова назвала мяту. Это растение обладает расслабляющим действием на организм и снижает интенсивность головной боли, поэтому врач посоветовала добавлять его в чай для успокоения нервов. Также такой напиток может быть полезен при простуде, так как улучшает отхождение мокроты и облегчает симптомы насморка. Однако мужчинам такой напиток противопоказан, так как мята способствует снижению уровня тестостерона, подчеркнула диетолог.

Полезным Мансурова признала и чай с лимоном. Она рекомендовала пить его для профилактики заболеваний сосудов, нормализации кровообращения, улучшения перистальтики кишечника и обмена веществ. Однако с таким напитком надо быть аккуратнее людям, склонным к аллергии на цитрусовые.

В качестве еще одного популярного варианта Мансурова выделила чай с молоком. Такой вариант напитка поможет улучшить состояние нервной системы, повысить работоспособность и укрепить волосы и ногти. В то же время, по словам диетолога, чай с молоком будет вреден для людей с проблемами с почками и при воспалении мочевыводящих путей. Также лучше отказаться от этого напитка при дефиците железа и различных болезнях ЖКТ.

В разумных количествах можно пить и чай с сахаром, так как он поможет «быстро подкормить мозг энергией», сообщила врач.

Такой напиток можно использовать, если предстоит серьезная умственная работа. Кроме того, его можно порекомендовать для гипотоников. Сахар помогает повысить работоспособность, отличается тонизирующим эффектом, повышает артериальное давление. Если было отравление, можно также восстановить баланс таким чаем Ирина Мансурова диетолог-нутрициолог

В заключение Мансурова отметила полезность для здоровья чая со специями и ягодами, так как он помогает укрепить иммунитет и защититься от вирусных и бактериальных инфекций. В числе противопоказаний к употреблению она назвала аллергические реакции и заболевания желудка.

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