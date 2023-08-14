Популярная певица случайно оголила грудь во время выступления
Популярная американская певица Кимберли Дениз Джонс, более известная как Lil’ Kim, случайно оголила грудь во время выступления. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.
Для сцены 49-летняя знаменитость примерила наряд, состоящий из укороченного топа цвета металлик, блестящих шорт и куртки люксового бренда Gucci. Кроме того, она надела прозрачные колготки в сетку и красные сапоги выше колена на высоком каблуке. В качестве аксессуаров певица выбрала массивные наручные часы, подвеску, а также солнцезащитные очки.
На размещенном снимке видно, что во время движения артистки ее топ сместился, частично обнажив грудь и демонстрируя сосок. Однако отмечается, что звезда не придала значения случившемуся и продолжила выступать.
В марте американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, была смущена перед общественностью. Актриса появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что при наклоне вперед лиф случайно оголил ее грудь.