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20:36, 14 августа 2023Ценности

Популярная певица случайно оголила грудь во время выступления

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Популярная американская певица Кимберли Дениз Джонс, более известная как Lil’ Kim, случайно оголила грудь во время выступления. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

Для сцены 49-летняя знаменитость примерила наряд, состоящий из укороченного топа цвета металлик, блестящих шорт и куртки люксового бренда Gucci. Кроме того, она надела прозрачные колготки в сетку и красные сапоги выше колена на высоком каблуке. В качестве аксессуаров певица выбрала массивные наручные часы, подвеску, а также солнцезащитные очки.

На размещенном снимке видно, что во время движения артистки ее топ сместился, частично обнажив грудь и демонстрируя сосок. Однако отмечается, что звезда не придала значения случившемуся и продолжила выступать.

В марте американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, была смущена перед общественностью. Актриса появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что при наклоне вперед лиф случайно оголил ее грудь.

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    Екатерина Ештокина
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