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18:17, 14 августа 2023Спорт

Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам

Непомнящий проиграл Сантошу и вылетел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В матче 1/8 финала он уступил представителю Индии Видиту Сантошу Гуджрати. По итогам двух партий с классическим контролем времени были зафиксированы две ничьи. На тай-брейке с укороченным контролем времени сильнее оказался Гуджрати. Общий счет — 4:2 в пользу индийца.

Непомнящий был последним россиянином на турнире.

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