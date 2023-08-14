Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам

Непомнящий проиграл Сантошу и вылетел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В матче 1/8 финала он уступил представителю Индии Видиту Сантошу Гуджрати. По итогам двух партий с классическим контролем времени были зафиксированы две ничьи. На тай-брейке с укороченным контролем времени сильнее оказался Гуджрати. Общий счет — 4:2 в пользу индийца.

Непомнящий был последним россиянином на турнире.