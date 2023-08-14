Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:07, 14 августа 2023Среда обитания

России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

Метеоролог Баддур: Россию ждет больше наводнений при потеплении на 1,5 градуса
СюжетНаводнения в России:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россию ждет увеличение числа наводнений в случае потепления климата более чем на 1,5 градуса, рассказал РИА Новости эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур.

Такой долгосрочный прогноз Межправительственной группы экспертов по изменению климата имеет, по его словам, среднюю достоверность. Если же прибавка составит более чем два градуса, в регионе ожидаются также увеличение числа пожаров и снижение паводка рек, уточнил метеоролог.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть максимальных уровней в течение ближайших пяти лет. Июль 2023 года побил рекорд самого теплого месяца с начала наблюдений. Несколько дней назад главы шести средиземноморских государств призвали Евросоюз и международное сообщество к экстренным мерам по разрешению климатического кризиса. В совместном обращении президенты подчеркнули, что положение дел достигло «таких взрывоопасных масштабов, что теперь уже речь идет о «чрезвычайной климатической ситуации».

Ранее сообщалось, что в Приморье в результате паводка из-за дождей пострадали 65 населенных пунктов. По данным местных властей, всего оказались подтоплены 729 частных и семь многоквартирных домов, а также около двух тысяч приусадебных участков.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу скептически высказался о «разрекламированной» западной военной технике

    Мосгорсуд отказался ужесточать меру пресечения Лерчек по делу о налогах

    Стилист назвал россиянам самую модную одежду на осень

    Пробка у Крымского моста выросла

    Стало известно о строительстве на Западной Украине центра для экспорта зерна

    На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

    Назван способный поставить на стоп путешествия россиян курс доллара

    России предрекли увеличение числа наводнений на фоне глобального потепления

    Спрогнозирован спад цен на российскую нефть

    Модель OnlyFans снялась в белье у королевского замка и столкнулась с полицией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости