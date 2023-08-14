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11:57, 14 августа 2023Экономика

Мировым ценам на рис предсказали новые рекорды

CNBC: мировые цены на рис могут установить новый рекорд из-за наводнений в Китае

Фото: Zhang Tao / Globallookpress.com

Мировые цены на рис могут установить новый рекорд. Причиной этому станут наводнения в Китае, из-за которых были затоплены основные сельскохозяйственные регионы страны, сообщает CNBC.

Северо-восточный регион крупнейшего производителя риса в мире пострадал из-за тайфуна «Доксури». От наводнений пострадали три провинции, на которые приходится 23 процента производства риса в стране: Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян.

В результате затопления зерновых полей урожайность зерновых снизится в течение года, отметили эксперты Fitch, однако полный масштаб ущерба пока не ясен, так как после «Доксури» КНР грозит еще одно наводнение из-за тайфуна «Ханун». Из-за сокращения производства стоимость зерна на территории Китая поднимется и, если собственные урожаи окажутся недостаточными, стране придется импортировать рис, что может привести к еще большему росту мировых цен.

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Согласно Индексу цен от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (All Rice Price Index), стоимость зерна поднялась до максимума почти за 15 лет. Так, тайский белый рис подорожал до 648 долларов за тонну — это рекордный уровень с октября 2008 года. За последний год его стоимость увеличилась почти на 50 процентов.

Стоимость риса растет на фоне запрета властей Индии вывозить зерно всех сортов кроме басмати. Эмбарго коснулось около 80 процентов поставок. Одновременно с этим в других азиатских странах начали сокращать выделенные под рис площади из-за засухи: власти поощряют фермеров экономить воду — сажать меньше урожая или переходить на выращивание культур, которые не требуют обильного полива.

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    Вячеслав Агапов
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