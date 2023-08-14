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14:31, 14 августа 2023Спорт

В Госдуме оценили заявление Украины об участии в Играх-2024 при допуске россиян

Депутат Свищев назвал решение Украины участвовать в Олимпиаде-2024 правильным

Фото: Gigin Krishnan / Unsplash

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил заявление президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта, согласно которому страна выступит на Играх-2024 года в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Депутат назвал решение правильным. По его мнению, украинцы могут соревноваться с россиянами. «Сейчас они поняли, что эти решения были бесполезными. Между нашими спортсменами не существует неразрешимых разногласий», — заявил Свищев.

Ранее 14 августа Гутцайт заявил, что украинцы обязаны выступить на Олимпийских играх в Париже. Он подчеркнул, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии российских спортсменов в соревнованиях до сих пор не решен.

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    Анастасия Борисова
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