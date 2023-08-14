Запад обвинили в парализованности из-за Нигера

Посол Нигера в США: Запад парализован нерешительностью из-за нигерского мятежа

Если переворот в Нигере завершится успешно, страна превратится в несостоявшееся государство, а США будут вынуждены вывести свои войска, предоставив террористам возможность планировать новые акты насилия. Об этом написал посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири в колонке для газеты The Wall Street Journal.

Политическое будущее Нигера важно потому, что это «последняя демократическая страна в Сахельском регионе», считает дипломат. Лиман-Тингуири напомнил, что США разместили в этой стране 1100 солдат, инвестировали 500 миллионов долларов в местные вооруженные силы и предоставили 2,3 миллиарда долларов в виде помощи на развитие страны.

Однако после военного мятежа, состоявшегося в конце июля, Запад оказался парализован из-за своей нерешительности принять меры, убежден посол. «Администрация (президента США Джо) Байдена полностью поддерживает правительство Нигера и решение ЭКОВАС о военном вмешательстве, но не желает идти дальше», — отметил Лиман-Тингуири. Он признал, что вторжение может задеть невинных людей, но настоял на необходимости интервенции.

При этом ранее СМИ писали, что мятежники Нигера готовы заключить соглашение с ЭКОВАС.