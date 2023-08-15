Названы побудившие женщин расстаться с партнером после просмотра «Барби» причины

Психотерапевт Минтер: фильм о Барби может помочь разорвать проблемные отношения

Консультант по психическому здоровью Келли Минтер и психотерапевт Николас Балайшис назвали причины, которые побудили некоторых женщин расстаться с партнером после просмотра фильма «Барби». Об этом сообщает Insider.

По словам специалистов, посмотрев фильм некоторые девушки понимают, что их собственные ценности сильно отличаются от убеждений партнеров. 27-летняя Тереза ​​Арзате призналась, что после просмотра «Барби» решила порвать отношения, которые давно дали трещину. По ее словам, последней каплей стало то, что ее молодой человек не понял, почему она расплакалась из-за речи в фильме. Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что картина помогла осознать, что она достойна лучшего, и уйти от партнера.

По мнению Минтер и Балайшис, если у пары давно есть проблемы, особенно связанные с насилием, эмоциональным подавлением и обесцениванием, то «Барби» может стать той соломинкой, которая переломит спину верблюду и поможет принять решение о разрыве. Однако оба специалиста убеждены, что рушить отношения только из-за фильма и разных взглядов на темы, которые поднимает картина, не нужно.

На самом деле в некоторой степени нас привлекают люди, которые не похожи на нас. Небольшое трение или даже конфликт из-за несовпадения мнений может добавить динамики в отношения Николас Балайшис психотерапевт

Минтер добавила, что человеку может не нравиться фильм по многим причинам, но на основании этого нельзя делать выводы о его личности или перекладывать на него вину за чужие высказывания и поступки. Она считает, что при наличии сомнений их следует обсудить и попробовать найти компромисс. При этом она подчеркнула, что стоит насторожиться, если партнер высмеивает или принижает чужие эмоции, вызванные просмотром фильма.

Ранее сообщалось, что фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг за три недели в мировом прокате собрал более миллиарда долларов. В России картину пообещали показать в августе.