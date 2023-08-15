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22:42, 15 августа 2023Спорт

Раскрыт секрет тренировок Деми Мур

Woman.ru: актриса Деми Мур делает реверанс для подтянутых ног

Фото: @demimoore

Журналисты Woman.ru раскрыли секрет тренировок американской актрисы и бывшей модели Деми Мур. Материал публикуется на сайте издания.

Для начала актриса выполняет упражнение на пресс. Необходимо лечь на спину, согнув колени, поднять ноги в согнутом положении так, чтобы пятки оторвались от пола. Затем нужно медленно поднимать ноги к груди, в верхней точке выпрямить их и направить пятки в потолок, слегка отрывая копчик от земли.

Для подтянутых рук Мур тренируется с гантелями. Для ног она делает реверанс: встает во весь рост с гантелями в руках, шагает правой ногой назад так, чтобы согнутая коленка заходила за левую ногу. Затем повторить упражнение с другой ногой. В конце актриса бегает на беговой дорожке для того, чтобы иметь подтянутые ягодицы.

В июле фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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    Анастасия Борисова
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