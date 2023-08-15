В Конгрессе обвинили Байдена в использовании правительства против Трампа

Конгрессмен Маккарти: Байден использует правительство как оружие против Трампа

Глава США Джо Байден использует правительство в качестве оружия против бывшего президента страны Дональда Трампа, считает спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Своим мнением он поделился в Twitter.

По словам конгрессмена, таким образом американский лидер пытается повлиять на результаты предстоящих президентских выборов, которые пройдут в 2024 году. Он отметил, что Трамп является главным соперником Байдена в борьбе за пост главы государства.

«Теперь радикальный окружной прокурор в Джорджии вслед за Байденом нападает на президента Трампа, используя это, чтобы набрать очки для своей политической карьеры», — заявил Маккарти, комментируя новые обвинения против политика. Он заверил, что американский народ видит эту «отчаянную бутафорию» насквозь.

Ранее Трампу предъявили обвинения по четвертому уголовному делу о выборах 2020 года. Офис прокурора по округу Фултон в Джорджии предъявил ему и еще 18 сотрудникам его предвыборного штаба обвинения в незаконных попытках отменить результаты выборов.