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12:26, 15 августа 2023Наука и техника

Запущено в производство уничтожающее коронавирус молоко

В Узбекистане запущено производство уничтожающего коронавирус молока

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Компания Panaev Farms, располагающаяся на северо-западе Узбекистана в Нукусе, запустила в производство иммунное молоко, которое уничтожает коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Министерства высшего образования, науки и инноваций страны.

Разработка технологии началась еще в 2021 году агентством инновационного развития Узбекистана в совместной работе с Венским медицинским университетом. Ученые привили племенных коров и коз Panaev Farms рекомбинантной узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001 против SARS-CoV-2. Дальнейшее исследование образцов крови скота показало, что в сыворотке привитых животных уже спустя 14 дней после второй дозы вакцины формировались антитела против вируса.

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Позднее на производстве проводились эксперименты по изготовлению пастеризованного молока. Специалисты определили, что наиболее оптимальный баланс между пастеризацией и поддержанием противовирусных свойств продукции будет сохраняться при нагревании молока в течение получаса при температуре 62,5 градуса Цельсия. Помимо молока в компании планируют изготовлять и другие иммунные молочные продукты.

Ранее руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что к осени в России произойдет подъем заболеваемости коронавирусом, поскольку патоген остался в человеческой популяции.

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    Елена Апазиди
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