Запущено в производство уничтожающее коронавирус молоко

В Узбекистане запущено производство уничтожающего коронавирус молока

Компания Panaev Farms, располагающаяся на северо-западе Узбекистана в Нукусе, запустила в производство иммунное молоко, которое уничтожает коронавирус. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Министерства высшего образования, науки и инноваций страны.

Разработка технологии началась еще в 2021 году агентством инновационного развития Узбекистана в совместной работе с Венским медицинским университетом. Ученые привили племенных коров и коз Panaev Farms рекомбинантной узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001 против SARS-CoV-2. Дальнейшее исследование образцов крови скота показало, что в сыворотке привитых животных уже спустя 14 дней после второй дозы вакцины формировались антитела против вируса.

Позднее на производстве проводились эксперименты по изготовлению пастеризованного молока. Специалисты определили, что наиболее оптимальный баланс между пастеризацией и поддержанием противовирусных свойств продукции будет сохраняться при нагревании молока в течение получаса при температуре 62,5 градуса Цельсия. Помимо молока в компании планируют изготовлять и другие иммунные молочные продукты.

Ранее руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что к осени в России произойдет подъем заболеваемости коронавирусом, поскольку патоген остался в человеческой популяции.