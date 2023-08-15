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17:40, 15 августа 2023Культура

МакSим рассказала о самочувствии после лечения от алкогольной зависимости

МакSим рассказала, что отправилась в отпуск с детьми после лечения в рехабе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о своем самочувствии после лечения от алкогольной зависимости. Ее цитирует издание StarHit.

По словам артистки, после завершения курса лечения в рехабе она отправилась в отпуск с детьми. «Дочки меня достаточно долго не видели, потому что я находилась в клинике на протяжении нескольких недель. Чувствую себя прекрасно — просто какое-то ликование внутри, наполненность энергией. Не могу пока сказать, что готова на сольник, но море заряжает, дети заряжают. Да и вообще здоровый образ жизни заряжает!» — поделилась МакSим.

Ранее исполнительница рассказала о многомиллионных потерях из-за алкогольной зависимости.

13 июля певица впервые рассказала о своей алкогольной зависимости. Артистка заявила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни, а также добавила, что апогеем стал сорванный концерт в Сочи. Спустя несколько недель МакSим завершила лечение.

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