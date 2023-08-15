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16:50, 15 августа 2023Наука и техника

Российские Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Российские Ту-95МС выполнили плановый полет над акваторией Японского моря

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

Отмечается, что продолжительность полета составила более шести часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС).

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По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Он отметил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В июле в Минобороны России сообщили, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС России выполнили посадку на военный аэродром в Воркуте в ходе летно-тактических учений.

В январе в Объединенной авиастроительной корпорации рассказали об испытательном полете глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ.

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    Даниил Иринин
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