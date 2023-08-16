Июль 2023 года оказался самым жарким за всю историю наблюдений

НАСА: июль 2023 года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Ученые Института космических исследований Годдарда НАСА сообщили, что июль 2023 года был жарче, чем любой другой месяц за всю историю климатических наблюдений. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте космического агентства.

Для анализа используются данные долговременных изменений температуры на протяжении многих десятилетий. В целом июль 2023 года был на 0,24 градуса Цельсия жарче, чем любой другой июль начиная с 1880 года, и был на 1,18 градуса Цельсия теплее, чем средний июль в период с 1951 по 1980 год.

НАСА собирает данные о температуре приземного воздуха с десятков тысяч станций, а также данные о температуре поверхности моря, полученные с помощью приборов, установленных на кораблях и буях. Эти необработанные данные анализируются с использованием методов, которые учитывают различное расстояние между температурными станциями по всему миру и влияние городского теплого воздуха.

Рекордно теплому июлю способствовала высокая температура поверхности моря. Анализ НАСА выявил особенно высокие температуры океана на востоке тропической части Тихого океана, что связано с Эль-Ниньо, начавшемся в мае 2023 года. Влияние колебаний температуры поверхностного слоя воды обычно не ощущаются, когда Эль-Ниньо начинает развиваться летом в Северном полушарии. Тем не менее НАСА ожидает самые большие последствия Эль-Ниньо в феврале-апреле 2024 года.

