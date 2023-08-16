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13:32, 16 августа 2023Наука и техника

Июль 2023 года оказался самым жарким за всю историю наблюдений

НАСА: июль 2023 года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Ученые Института космических исследований Годдарда НАСА сообщили, что июль 2023 года был жарче, чем любой другой месяц за всю историю климатических наблюдений. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте космического агентства.

Для анализа используются данные долговременных изменений температуры на протяжении многих десятилетий. В целом июль 2023 года был на 0,24 градуса Цельсия жарче, чем любой другой июль начиная с 1880 года, и был на 1,18 градуса Цельсия теплее, чем средний июль в период с 1951 по 1980 год.

НАСА собирает данные о температуре приземного воздуха с десятков тысяч станций, а также данные о температуре поверхности моря, полученные с помощью приборов, установленных на кораблях и буях. Эти необработанные данные анализируются с использованием методов, которые учитывают различное расстояние между температурными станциями по всему миру и влияние городского теплого воздуха.

Рекордно теплому июлю способствовала высокая температура поверхности моря. Анализ НАСА выявил особенно высокие температуры океана на востоке тропической части Тихого океана, что связано с Эль-Ниньо, начавшемся в мае 2023 года. Влияние колебаний температуры поверхностного слоя воды обычно не ощущаются, когда Эль-Ниньо начинает развиваться летом в Северном полушарии. Тем не менее НАСА ожидает самые большие последствия Эль-Ниньо в феврале-апреле 2024 года.

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    Александр Еникеев
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