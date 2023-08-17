Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не любит свою популярность

Вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев оценил свою популярность. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не могу оценивать какие-то вещи, тем более свои. Я могу оценить легендарность какого-то другого человека», — заявил спортсмен, добавив, что ему не нравится слово «легенда». Он отметил, что не любит свою популярность, потому что ему не хватает открытости к людям.

Ранее Акинфеев назвал кумира среди вратарей. «У меня на двери были наклейки с чемпионатом мира 1994 года, там были многие игроки. Я думал только о футболе. Моим кумиром во вратарском искусстве был Станислав Черчесов», — поделился он.

37-летний Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.