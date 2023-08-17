Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Чертаново
Сегодня
17:00 (Мск)
Текстильщик
Россия - LEON-Вторая лига А|Группа Серебро. 6-й тур
БАТЭ
Сегодня
21:00 (Мск)
Шериф
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дарья Касаткина
Завтра
00:00 (Мск)
Арина Соболенко
Цинциннати (ж)
11:40, 17 августа 2023Спорт

Акинфеев оценил свою популярность

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не любит свою популярность

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев оценил свою популярность. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я не могу оценивать какие-то вещи, тем более свои. Я могу оценить легендарность какого-то другого человека», — заявил спортсмен, добавив, что ему не нравится слово «легенда». Он отметил, что не любит свою популярность, потому что ему не хватает открытости к людям.

Ранее Акинфеев назвал кумира среди вратарей. «У меня на двери были наклейки с чемпионатом мира 1994 года, там были многие игроки. Я думал только о футболе. Моим кумиром во вратарском искусстве был Станислав Черчесов», — поделился он.

37-летний Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    В России резко подорожали автомобили

    Двое военных ВСУ получили по 22 года за расстрел мирного жителя Мариуполя

    Названа самая посещаемая соцсеть в России

    В Москве побит рекорд по сдаче сверхдорогих квартир в аренду

    Посольство США подтвердило разговор Блинкена с Полом Уиланом

    В Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ на Работино

    Украина захотела получать оружие НАТО до своей победы

    Россиянка случайно привезла марихуану из Таиланда и нарвалась на уголовное дело

    Выявлен новый подход к лечению нейродегенеративных заболеваний

    Двойник Робби Уильямса смог устроить личную жизнь благодаря певцу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости