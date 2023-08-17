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15:43, 17 августа 2023Спорт

В World Athletics оценили шансы россиян выступить на Олимпийских играх-2024

В World Athletics усомнились в участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу оценил шансы россиян выступить на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Коу усомнился в участии россиян в Играх в Париже. «Совет принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень не похоже, что ситуация изменится», — отметил он.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). При этом отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.

В 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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