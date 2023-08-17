В России отреагировали на возвращение членов «Азова» к боевым действиям

Депутат Журова обвинила Турцию в возвращении «Азова» к боевым действиям

Предъявлять претензии из-за полноценного возвращения членов украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) к боевым действиям в специальной военной операции нужно Турции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«В данном случае Турции нужно предъявлять претензии — почему они передали членов "Азова" Украине? В то же время понятно, что контролировать этот процесс невозможно. Просто нельзя было их передавать до окончания спецоперации», — заявила депутат.

Ранее на Украине сообщили, что члены «Азова» полноценно принимают участие в боевых действиях в зоне спецоперации.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну ряда военных, среди которых также были экс-командиры «Азова». В сентябре 2022-го их обменяли на российских военнослужащих. По условиям договора члены бригады находились в Турции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что России не было заранее известно о передаче членов «Азова» Украине. Он также отмечал, что, согласно договоренностям, военные должны были находиться в Турции до завершения украинского конфликта.