В России решили вернуть в продажу популярный и дешевый чай из 90-х

«Ъ»: Объединенная чайная компания перезапустит производство чая «Беседа»

Объединенная чайная компания, выкупившая производственные мощности бывшей чайной фабрики Unilever, стала владельцем бренда «Беседа». Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает «Коммерсантъ».

По словам гендиректора и совладельца Объединенной чайной компании Александра Конова торговую марку перезапустят на федеральном уровне. Производство уже началось в Петербурге на этой неделе, а в продажу «Беседа» поступит в сентябре. Сперва под брендом будет выпускаться черный чай в пакетиках, затем ассортимент будет расширяться.

Популярный и дешевый чая из 90-х прекратили выпускать в 2010-х годах. По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева новый владелец бренда скорее будет ориентирован на средний ценовой сегмент и попытается заместить с помощью «Беседы» нишу чая Lipton. Пока торговая марка «Беседы» узнаваема, новый владелец марки может рассчитывать занять определенную долю рынка, но выйти на прежние объемы будет сложно, добавил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Бренд «Беседа» входил в портфель концерна Unilever наряду с Lipton и Brooke Bond, однако в 2021 году Unilever продала чайный бизнес, объединенный в компанию Ekaterra, а летом 2022 года та заявила об уходе из России. В 2023-м производственные мощности компании в Петербурге приобрела Объединенная чайная компания — сумма сделки оценивали в 750 миллионов рублей. Ранее на заводах концерна выпускалось до 16 тысяч тонн чая в год.

Объединенная чайная компания выпускает чай под брендами Eastford, Berryford, Kama Sutra, «Зеленый стандарт» и занимается фасовкой продукции для других производителей. Половиной (50 процентами) фирмы владеет директор Фонда Петра Кончаловского Александр Конов. Еще по 25 процентов акций принадлежат Александру и Ларисе Прониным. Александр Пронин — гендиректор спорткомплекса «Лужники» и бывший первый вице-президент АвтоВАЗа.