Кремль раскрыл содержание разговора Путина и президента Ирана

Президент России Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях», — указали в канцелярии российского главы.

Лидеры также обсудили дальнейшую интеграцию Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), а также перспективы Тегерана «подключиться к деятельности» БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Кроме того, Путин выразил свои соболезнования Раиси в связи с нападением террористов на мечеть в иранском Ширазе 13 августа.

Ранее мэр Тегерана Алиреза Закани принял приглашение мэра Москвы Сергея Собянина посетить российскую столицу.