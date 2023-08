Двойник Робби Уильямса смог устроить личную жизнь благодаря певцу

Двойник Робби Уильямса из Великобритании женился на девушке из подтанцовки певца

Похожий Робби Уильямса исполнитель трибьютов из британского города Ли, графство Большой Манчестер, женился на девушке из подтанцовки певца и поблагодарил его за счастливую личную жизнь. Об этом сообщает The Sun.

В 2001 году 43-летний Тони Льюис, бывший сантехник, победил в конкурсе караоке с песней британского певца Робби Уильямса Let Me Entertain You. С тех пор он сменил род деятельности и стал выступать перед публикой в качестве двойника певца.

В 2008 году Льюис принял участие в шоу двойников известных певцов и авторов песен The One and Only, где познакомился с будущей женой по имени Шелина. В прошлом она работала в подтанцовке Уильямса. Пара состоит в браке уже 12 лет и воспитывает двоих детей. По словам Льюиса, если бы не Уильямс, он бы никогда не встретил возлюбленную. «В каком-то смысле Робби не только дал мне карьеру — он также определил мою жизнь и жизнь моей семьи», — утверждает двойник певца.

Льюис рассказал, что лично знаком с певцом и дважды встречался с ним. Он отметил, что Уильямс всегда поддерживал его и давал ему советы. Двойник рассказал, что его принимают за певца как поклонники, так и знакомые Уильямса. Однажды он случайно встретил британского музыканта Лиама Галлахера, который начал общаться с ним, как с Уильямсом.

Льюис признался, что регулярно сталкивается с критикой в адрес его деятельности в сети, однако не обращает внимание на нападки. При этом он считает, что ему было бы слишком сложно жить, если бы он был знаменит, как сам Робби Уильямс.

