Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:04, 17 августа 2023Из жизни

Двойник Робби Уильямса смог устроить личную жизнь благодаря певцу

Двойник Робби Уильямса из Великобритании женился на девушке из подтанцовки певца

Фото: @tonyasrobbie

Похожий Робби Уильямса исполнитель трибьютов из британского города Ли, графство Большой Манчестер, женился на девушке из подтанцовки певца и поблагодарил его за счастливую личную жизнь. Об этом сообщает The Sun.

В 2001 году 43-летний Тони Льюис, бывший сантехник, победил в конкурсе караоке с песней британского певца Робби Уильямса Let Me Entertain You. С тех пор он сменил род деятельности и стал выступать перед публикой в качестве двойника певца.

В 2008 году Льюис принял участие в шоу двойников известных певцов и авторов песен The One and Only, где познакомился с будущей женой по имени Шелина. В прошлом она работала в подтанцовке Уильямса. Пара состоит в браке уже 12 лет и воспитывает двоих детей. По словам Льюиса, если бы не Уильямс, он бы никогда не встретил возлюбленную. «В каком-то смысле Робби не только дал мне карьеру — он также определил мою жизнь и жизнь моей семьи», — утверждает двойник певца.

Материалы по теме:
Вечеринка длиною в жизнь. Элтону Джону — 75. Как ему удается оставаться звездой больше полувека?
Вечеринка длиною в жизнь.Элтону Джону — 75. Как ему удается оставаться звездой больше полувека?
25 марта 2022
«Зед мертв, детка» Брюс Уиллис уходит из кино. За что его любит весь мир?
«Зед мертв, детка»Брюс Уиллис уходит из кино. За что его любит весь мир?
1 апреля 2022

Льюис рассказал, что лично знаком с певцом и дважды встречался с ним. Он отметил, что Уильямс всегда поддерживал его и давал ему советы. Двойник рассказал, что его принимают за певца как поклонники, так и знакомые Уильямса. Однажды он случайно встретил британского музыканта Лиама Галлахера, который начал общаться с ним, как с Уильямсом.

Льюис признался, что регулярно сталкивается с критикой в адрес его деятельности в сети, однако не обращает внимание на нападки. При этом он считает, что ему было бы слишком сложно жить, если бы он был знаменит, как сам Робби Уильямс.

Ранее сообщалось, что болельщики валлийского футбольного клуба «Рексем» нашли канадского актера Райана Рейнольдса на снимке команды 1878 года.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В России резко подорожали автомобили

    Двое военных ВСУ получили по 22 года за расстрел мирного жителя Мариуполя

    Названа самая посещаемая соцсеть в России

    В Москве побит рекорд по сдаче сверхдорогих квартир в аренду

    Посольство США подтвердило разговор Блинкена с Полом Уиланом

    В Запорожской области сообщили об отражении атаки ВСУ на Работино

    Украина захотела получать оружие НАТО до своей победы

    Россиянка случайно привезла марихуану из Таиланда и нарвалась на уголовное дело

    Выявлен новый подход к лечению нейродегенеративных заболеваний

    Двойник Робби Уильямса смог устроить личную жизнь благодаря певцу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости