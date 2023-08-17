В Минспорте высказались о решении IIHF дисквалифицировать хоккеиста Федотова

В Минспорте РФ заявили, что IIHF придумывает точки для формирования конфликтов

Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировать хоккеиста ЦСКА Ивана Федотова. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не идем по пути конфликта, но, к сожалению, наши международные партнеры сами придумывают такие точки, как ситуация с Иваном Федотовым, для формирования конфликтов», — заявил Кадыров, отметив при этом, что в министерстве стараются сохранять рабочие отношения с IIHF. Он подчеркнул, что Федерация хоккея России и ЦСКА работают над разрешением этой ситуации.

О дисквалификации Федотова стало известно 14 августа. Она будет действовать на протяжении четырех месяцев с 1 сентября. IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией».

В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» контракт на год. В июле того же года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрок был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России, а его контракт с американской командой был автоматически продлен на год.